Кулеба призвал страны ООН призвать Россию к возобновлению зерновой сделки
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«Призываю все государства — члены ООН твёрдо требовать от России возобновления участия в соглашении», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия российской стороны и ждёт официального подтверждения готовности от ООН и Турции.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки 17 июля прекращается.