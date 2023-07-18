Кулеба призвал страны ООН призвать Россию к возобновлению зерновой сделки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании СБ ООН попросил страны — члены ООН призвать Россию к возобновлению участия в зерновой сделке.

«Призываю все государства — члены ООН твёрдо требовать от России возобновления участия в соглашении», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия российской стороны и ждёт официального подтверждения готовности от ООН и Турции.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки 17 июля прекращается.