ТОС «Солнцепёк» поразила скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой
Об этом информирует РИА Новости.
«Нанесено поражение по скоплениям живой силы 28-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что артиллерией группировки были уничтожены две 152-мм гаубицы Д-20, а также самоходное артиллерийское орудие 2С1 «Гвоздика».
Ранее в МО России заявили об ударе по местам хранения боеприпасов ВСУ.
Также за прошедшие сутки российские войска отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении.