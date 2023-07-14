ТОС «Солнцепёк» поразила скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российский расчёт тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанёс поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районе Курдюмовки в ДНР.

Об этом информирует РИА Новости.

«Нанесено поражение по скоплениям живой силы 28-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что артиллерией группировки были уничтожены две 152-мм гаубицы Д-20, а также самоходное артиллерийское орудие 2С1 «Гвоздика».

Ранее в МО России заявили об ударе по местам хранения боеприпасов ВСУ.

Также за прошедшие сутки российские войска отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении.