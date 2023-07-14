Украинские войска за сутки 36 раз обстреливали населённые пункты ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Ясиноватой, Донецке, Макеевке, Дебальцево, Еленовке.
Отмечается, что в результате обстрелов в Червоногвардейском районе Макеевки получил ранения мужчина.
Также сообщается о повреждении пяти жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее при обстреле Макеевки украинскими войсками был ранен мирный житель.
Также в МЧС сообщили, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб пожарный, ещё пятеро пострадали.