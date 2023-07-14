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Украинские войска за сутки 36 раз обстреливали населённые пункты ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 36 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 210 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Ясиноватой, Донецке, Макеевке, Дебальцево, Еленовке.

Отмечается, что в результате обстрелов в Червоногвардейском районе Макеевки получил ранения мужчина. 

Также сообщается о повреждении пяти жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее при обстреле Макеевки украинскими войсками был ранен мирный житель.

Также в МЧС сообщили, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб пожарный, ещё пятеро пострадали.

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