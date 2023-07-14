Украинские войска за сутки 36 раз обстреливали населённые пункты ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 36 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 210 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Ясиноватой, Донецке, Макеевке, Дебальцево, Еленовке.

Отмечается, что в результате обстрелов в Червоногвардейском районе Макеевки получил ранения мужчина.

Также сообщается о повреждении пяти жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее при обстреле Макеевки украинскими войсками был ранен мирный житель.

Также в МЧС сообщили, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб пожарный, ещё пятеро пострадали.