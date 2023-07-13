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МЧС: пожарный погиб, ещё пятеро пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

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Пожарный погиб и пятеро его коллег пострадали из-за обстрела Горловки со стороны ВС Украины.
МЧС: пожарный погиб, ещё пятеро пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В результате обстрела от полученных травм умер пожарный Сергей Бондин, который в это время находился в помещении гаража. Также во время обстрела пострадали пятеро сотрудников пожарно-спасательной части, которые на данный момент госпитализированы в лечебное учреждение Горловки», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что ребёнок погиб в результате обстрела со стороны украинских войск села Тарасовка в Пологовском районе Запорожской области.

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