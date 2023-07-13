МЧС: пожарный погиб, ещё пятеро пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Пожарный погиб и пятеро его коллег пострадали из-за обстрела Горловки со стороны ВС Украины.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В результате обстрела от полученных травм умер пожарный Сергей Бондин, который в это время находился в помещении гаража. Также во время обстрела пострадали пятеро сотрудников пожарно-спасательной части, которые на данный момент госпитализированы в лечебное учреждение Горловки», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что ребёнок погиб в результате обстрела со стороны украинских войск села Тарасовка в Пологовском районе Запорожской области.