МЧС: пожарный погиб, ещё пятеро пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В результате обстрела от полученных травм умер пожарный Сергей Бондин, который в это время находился в помещении гаража. Также во время обстрела пострадали пятеро сотрудников пожарно-спасательной части, которые на данный момент госпитализированы в лечебное учреждение Горловки», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что ребёнок погиб в результате обстрела со стороны украинских войск села Тарасовка в Пологовском районе Запорожской области.