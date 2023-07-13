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ТАСС: российские средства ПВО сбили ракету ВСУ в районе Мелитополя в Запорожской области

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Система ПВО России сбила ракету ВС Украины в районе города Мелитополя в Запорожской области.
ТАСС: российские средства ПВО сбили ракету ВСУ в районе Мелитополя в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«В небе над Мелитополем система ПВО ВС России сбила вражескую ракету. В 17:35 (мск. — RT) боевики террористического киевского режима совершили попытку нанести огневой удар по Мелитополю», — сказано в сообщении.

Уточняется, что успешно отработала система ПВО ВС России.

12 июля глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что мужчина получил ранение в посёлке городского типа Гольмовский в пригороде Горловки (ДНР) из-за обстрела со стороны ВС Украины.

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