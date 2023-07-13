ТАСС: российские средства ПВО сбили ракету ВСУ в районе Мелитополя в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«В небе над Мелитополем система ПВО ВС России сбила вражескую ракету. В 17:35 (мск. — RT) боевики террористического киевского режима совершили попытку нанести огневой удар по Мелитополю», — сказано в сообщении.
Уточняется, что успешно отработала система ПВО ВС России.
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