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Старовойт: женщина получила ранение при обстреле ВСУ Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что женщина получила ранение при обстреле со стороны украинских военных.
Старовойт: женщина получила ранение при обстреле ВСУ Курской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Село Троицкое Кореневского района сегодня обстреляно со стороны Украины. В населённом пункте зафиксировано пять прилётов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ», — указал Старовойт.

Уточняется, что в результате атаки повреждения получили несколько домовладений, к тому же была перебита линия электропередачи.

Ранее один ребёнок погиб в результате обстрела со стороны украинских войск села Тарасовка в Пологовском районе Запорожской области.

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