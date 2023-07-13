Старовойт: женщина получила ранение при обстреле ВСУ Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что женщина получила ранение при обстреле со стороны украинских военных.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Село Троицкое Кореневского района сегодня обстреляно со стороны Украины. В населённом пункте зафиксировано пять прилётов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ», — указал Старовойт.

Уточняется, что в результате атаки повреждения получили несколько домовладений, к тому же была перебита линия электропередачи.

Ранее один ребёнок погиб в результате обстрела со стороны украинских войск села Тарасовка в Пологовском районе Запорожской области.