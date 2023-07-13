Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ на Васильевском направлении в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, военные ВСУ в течение суток предприняли три атаки на участке Пятихатки — Жеребянки.
Он отметил, что украинских солдат на подходе к российским позициям накрыли артиллерийским, миномётным и пулемётным огнём.
По данным Рогова, на подходе было уничтожено около трёх взводов противника.
«Оставшиеся массово отказались идти дальше в атаку, бежали и начали запрашивать своих командиров об эвакуации», — сказал он.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что подразделения группировки отразили восемь атак штурмовых групп противника на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях.