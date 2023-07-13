Узнать больше

Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ на Васильевском направлении в Запорожской области

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ на Васильевском направлении в Запорожской области.
Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ на Васильевском направлении в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

По его словам, военные ВСУ в течение суток предприняли три атаки на участке Пятихатки — Жеребянки.

Он отметил, что украинских солдат на подходе к российским позициям накрыли артиллерийским, миномётным и пулемётным огнём.

По данным Рогова, на подходе было уничтожено около трёх взводов противника.

«Оставшиеся массово отказались идти дальше в атаку, бежали и начали запрашивать своих командиров об эвакуации», — сказал он.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что подразделения группировки отразили восемь атак штурмовых групп противника на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить