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ТАСС: в Херсонской области ВС России пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

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Соединения группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр в районах населённых пунктов Дачи и Антоновка, сообщил журналистам представитель экстренных служб. Уничтожены более 60 украинских военных и три лодки, сказал он.
ТАСС: в Херсонской области ВС России пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр
  • РИА Новости

«В результате огневого поражения уничтожены три быстроходные лодки и более 60 боевиков ВФУ, две гаубицы М777, расчёты и боекомплекты к ним (потери: десять боевиков ВФУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести)», — цитирует его ТАСС.

Также в островной зоне уничтожены два миномёта с расчётами, а на Каховском направлении — две позиции ВСУ около Дудчан и Саблуковки, пишет агентство. 

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что у ВСУ нет шансов форсировать Днепр и выйти на оперативный простор.

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