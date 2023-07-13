ТАСС: в Херсонской области ВС России пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр
- РИА Новости
«В результате огневого поражения уничтожены три быстроходные лодки и более 60 боевиков ВФУ, две гаубицы М777, расчёты и боекомплекты к ним (потери: десять боевиков ВФУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести)», — цитирует его ТАСС.
Также в островной зоне уничтожены два миномёта с расчётами, а на Каховском направлении — две позиции ВСУ около Дудчан и Саблуковки, пишет агентство.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что у ВСУ нет шансов форсировать Днепр и выйти на оперативный простор.