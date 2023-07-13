Сальдо заявил, что у ВСУ нет шансов форсировать Днепр и выйти на оперативный простор
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
«Шансов на успешное форсирование Днепра с выходом на оперативный простор у противника нет никаких...» — сказал Сальдо.
Он считает, что при этом ВСУ могут создать «определённое боевое напряжение», поскольку украинские власти не жалеют своих людей.
Сальдо добавил, что российская армия готова к любому развитию событий на поле боя.
Ранее врио губернатора Херсонской области сообщал, что ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста на левом берегу Днепра.