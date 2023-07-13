Сальдо: ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста
Об этом информирует РИА Новости.
«Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра», — сказал Сальдо.
По его словам, ВСУ не укрепились на данном участке, а высадившиеся украинские бойцы лишь прячутся на территории местных дач, окружённых болотами.
«Пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия», — сказал врио губернатора.
Ранее сообщалось, что российские штурмовики продолжили разведку в районе Антоновского моста.