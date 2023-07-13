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Сальдо: ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают.

Об этом информирует РИА Новости.

«Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра», — сказал Сальдо.

По его словам, ВСУ не укрепились на данном участке, а высадившиеся украинские бойцы лишь прячутся на территории местных дач, окружённых болотами.

«Пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия», — сказал врио губернатора.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики продолжили разведку в районе Антоновского моста.

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