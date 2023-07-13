В 2023 году Киев выделит на финансирование обороны столицы Украины более $27 млн
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«Из этих средств уже профинансировали около 350 млн гривен», — написал он в Telegram.
По словам Кличко, в 2022 году власти выделили на поддержку сил безопасности и обороны Киева из бюджета города почти 850 млн гривен.
«Деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт», — сказал мэр.
В конце июня украинское правительство заявило, что объявит выговор мэру Киева за ненадлежащее состояние бомбоубежищ в столице.