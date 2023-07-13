Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Соловьёв.Live» заявил, что российские войска держат линию от Клещеевки до Курдюмовки в Донецкой Народной Республике.

Он отметил, что группировка российских войск полностью контролирует село Клещеевка, находящееся под Артёмовском.

«Получается, у нас ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз», — цитирует Алаудинова РИА Новости.

По его словам, «одно крыло» находится в Курдюмовке, а второе — в Клещеевке.

Командир спецназа считает, что ВСУ продолжат «закидывать свои силы в топку». При этом он уверен, что в итоге противник выдохнется.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военные спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова были переброшены на Бахмутское (Артёмовское) направление.