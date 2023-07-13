Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки
- РИА Новости
Он отметил, что группировка российских войск полностью контролирует село Клещеевка, находящееся под Артёмовском.
«Получается, у нас ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз», — цитирует Алаудинова РИА Новости.
По его словам, «одно крыло» находится в Курдюмовке, а второе — в Клещеевке.
Командир спецназа считает, что ВСУ продолжат «закидывать свои силы в топку». При этом он уверен, что в итоге противник выдохнется.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военные спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова были переброшены на Бахмутское (Артёмовское) направление.