Группа из десяти бойцов ВДВ ликвидировала более полусотни украинских военных

Командир роты разведки одного из подразделений ВДВ с позывным Метис заявил, что группа из десяти российских разведчиков ВДВ ликвидировала до 60 украинских военнослужащих, а также порядка 20 единиц военной техники противника.

«Продвигаясь со своим подразделением, мы обнаружили противника в большом количестве, оценили обстановку, решили принять бой… Приняли стрелковый бой, без применения артиллерии, уничтожили 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в тот момент в его подразделении было десять человек. Боец также добавил, что среди ликвидированных украинцев была женщина из миномётного расчёта.

За успешное проведение операции Метис получил звезду Героя России, а остальные российские военные — орден Мужества и медали «За отвагу».

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев — Меловое на Купянском направлении.