Группа из десяти бойцов ВДВ ликвидировала более полусотни украинских военных
- РИА Новости
«Продвигаясь со своим подразделением, мы обнаружили противника в большом количестве, оценили обстановку, решили принять бой… Приняли стрелковый бой, без применения артиллерии, уничтожили 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что в тот момент в его подразделении было десять человек. Боец также добавил, что среди ликвидированных украинцев была женщина из миномётного расчёта.
За успешное проведение операции Метис получил звезду Героя России, а остальные российские военные — орден Мужества и медали «За отвагу».
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев — Меловое на Купянском направлении.