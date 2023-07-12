Рогов: спецслужбы задержали украинских диверсантов, целью которых была ЗАЭС

Силовики задержали украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на ЗАЭС.

Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ФСБ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС», — написал он в Telegram.

По его словам, террористов готовили в ФРГ британские инструкторы.

Кроме того, Рогов опубликовал видео допроса одного из задержанных.

10 июля командир подразделения ВС России сообщил, что украинские военные увеличили активность беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции.