Узнать больше

Рогов: спецслужбы задержали украинских диверсантов, целью которых была ЗАЭС

Короткая ссылка
Силовики задержали украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на ЗАЭС.

Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ФСБ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС», — написал он в Telegram.

По его словам, террористов готовили в ФРГ британские инструкторы.

Кроме того, Рогов опубликовал видео допроса одного из задержанных.

10 июля командир подразделения ВС России сообщил, что украинские военные увеличили активность беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить