На Украине направили в суд дело по обвинению экс-главы СБУ Харьковской области в госизмене

В офисе генпрокурора Украины сообщили, что направили в суд дело по обвинению экс-руководителя СБУ в Харьковской области в госизмене.

«Направлен в суд обвинительный акт относительно экс-руководителя управления СБУ в Харьковской области по фактам совершения госизмены, самовольного оставления места службы и неповиновения», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве заявили, что после начала спецоперации бывший руководитель украинских спецслужб в регионе дискредитировал местные власти, создал условия «для сдачи врагу» оружия и боеприпасов, а также самов️ольно покинул место несения службы без уважительных причин.

Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

Ранее суд на Украине обязал Госбюро расследований возбудить уголовное дело по статье о госизмене в отношении президента Украины Владимира Зеленского и его команды.