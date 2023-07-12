На Украине направили в суд дело по обвинению экс-главы СБУ Харьковской области в госизмене
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«Направлен в суд обвинительный акт относительно экс-руководителя управления СБУ в Харьковской области по фактам совершения госизмены, самовольного оставления места службы и неповиновения», — говорится в официальном сообщении.
В ведомстве заявили, что после начала спецоперации бывший руководитель украинских спецслужб в регионе дискредитировал местные власти, создал условия «для сдачи врагу» оружия и боеприпасов, а также самов️ольно покинул место несения службы без уважительных причин.
Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.
Ранее суд на Украине обязал Госбюро расследований возбудить уголовное дело по статье о госизмене в отношении президента Украины Владимира Зеленского и его команды.