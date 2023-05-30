Суд на Украине обязал ГБР возбудить дело по статье о госизмене в отношении Зеленского
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Об этом заявил депутат Рады Гео Лерос.
По его словам, Зеленский, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, замглавы офиса Роман Машовец, бывший начальник СБУ Иван Баканов и бывший заместитель секретаря СНБО Украины Руслан Демченко должны быть допрошены «как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в СБУ».
«Эти ублюдки должны дать показания, кто и сколько платил им за эти назначения, потому что именно эти назначения привели к десяткам тысяч погибших украинцев», — написал Лерос в соцсетях.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении обвинений бизнесмену Дмитрию Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний в присвоении средств на закупку газа.