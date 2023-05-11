СБУ задержала двух бизнесменов по обвинению в поставках в Россию оборудования для С-300
- AFP
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Отмечается, что мужчины якобы поставляли в Россию спецоборудование для производства С-300.
«К организации сделки причастен руководитель местного предприятия — производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории России», — говорится в заявлении в Telegram.
Ранее СБУ сообщила о подозрении экс-главы охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича Вячеслава Зеневского в том, что он якобы сотрудничал с российскими военными и консультировал их по тактике ведения боя с ВСУ.