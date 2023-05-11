СБУ задержала двух бизнесменов по обвинению в поставках в Россию оборудования для С-300

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух бизнесменов, которых обвиняют в поставках в Россию оборудования для производства зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

Отмечается, что мужчины якобы поставляли в Россию спецоборудование для производства С-300.

«К организации сделки причастен руководитель местного предприятия — производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории России», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее СБУ сообщила о подозрении экс-главы охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича Вячеслава Зеневского в том, что он якобы сотрудничал с российскими военными и консультировал их по тактике ведения боя с ВСУ.