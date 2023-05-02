В СБУ предъявили подозрения экс-главе охраны Януковича в сотрудничестве с Россией

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СБУ сообщила о подозрении экс-главы охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича Вячеслава Зеневского в том, что он якобы сотрудничал с российскими военными и консультировал их по тактике ведения боя с ВСУ.
В СБУ предъявили подозрения экс-главе охраны Януковича в сотрудничестве с Россией
  • РИА Новости

«СБУ сообщила о подозрении... На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В СБУ утверждают, что Заневский летом 2022 года помогал находить ветеранов ВСУ и участников так называемой АТО в Херсоне и на подконтрольной России части Николаевской области. Кроме того, по данным ведомства, он консультировал российских военных по тактике ведения боя против ВСУ.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего главы железнодорожного вокзала Херсон, подозреваемого в сотрудничестве с Россией.

Имя задержанного не называется.

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