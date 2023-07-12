Военная хроника сообщила о взрывах в Херсоне

В Херсоне произошли взрывы; судя по всему, ВС России ведут работу по позициям ВСУ на правом берегу Днепра, сообщает Военная хроника.

В нескольких местах активность небольших лодок украинских войск ещё сохраняется, мелкие группы пытаются пересечь реку, однако уничтожаются артиллерийским огнём, говорится в сообщении.

Ранее Военная хроника писала об авиаударах по позициям ВСУ в Херсоне.

Помимо взрывов на складах с боекомплектом в прибрежной полосе, активно гремело, предположительно, в районе аэродрома Чернобаевка и на северной окраине города около кладбища, где ВСУ хранили технику.