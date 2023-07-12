Узнать больше

Военная хроника сообщила о взрывах в Херсоне

Короткая ссылка
В Херсоне произошли взрывы; судя по всему, ВС России ведут работу по позициям ВСУ на правом берегу Днепра, сообщает Военная хроника.
Военная хроника сообщила о взрывах в Херсоне
  • РИА Новости

В нескольких местах активность небольших лодок украинских войск ещё сохраняется, мелкие группы пытаются пересечь реку, однако уничтожаются артиллерийским огнём, говорится в сообщении.

Ранее Военная хроника писала об авиаударах по позициям ВСУ в Херсоне. 

Помимо взрывов на складах с боекомплектом в прибрежной полосе, активно гремело, предположительно, в районе аэродрома Чернобаевка и на северной окраине города около кладбища, где ВСУ хранили технику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить