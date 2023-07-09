Военная хроника сообщила об авиаударах по позициям ВСУ в Херсоне

Прямо сейчас российские войска наносят авиаудары по позициям украинских войск в Херсоне.

Как указывает Военная хроника, позиции украинской армии на правом берегу Днепра в эти минуты обрабатывает авиация. В работе высокоточные бомбы ФАБ-250/500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Помимо взрывов на складах с боекомплектом в прибрежной полосе активно гремит, предположительно, в районе аэродрома Чернобаевка и на северной окраине города около кладбища, где ВСУ хранили технику.

Ранее Военная хроника сообщила о взрывах в Сумской области.