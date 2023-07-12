Байден обсудит с Зеленским возможность поставок Украине ракет большой дальности

Президент США Джо Байден 12 июля обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможность поставок Украине ракет большой дальности.

Об этом сообщили в Белом доме.

«Что касается ракет большой дальности, о которых вы сказали, президент Байден сегодня продолжит обсуждать этот вопрос с президентом Зеленским», — рассказал в эфире ABC помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что американская администрация обсуждает возможность поставки Вооружённым силам Украины тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 км.

Издание отметило, что США не обладают большими запасами таких ракет, поэтому «передача их Украине поставит под угрозу готовность ВС США в других горячих точках».