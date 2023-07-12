Военная хроника: резервы ВСУ в промзоне Орехова могли попасть под авиаудар ВС России
- РИА Новости
Из этой зоны украинская техника и пехота выдвигались на рубежи атаки, говорится в сообщении.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил об отражении российскими войсками украинских атак на трёх направлениях в данном регионе.
По его словам, противник понёс существенные потери, были вскрыты маршруты его отхода, российскими войсками ему было нанесено повторное огневое поражение.