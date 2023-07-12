Военная хроника: резервы ВСУ в промзоне Орехова могли попасть под авиаудар ВС России

Взрывы произошли в Запорожской области; по предварительным данным, авиаудар ВС России был нанесён по резервам украинских вооружённых сил в промышленной зоне Орехова, сообщает Военная хроника.

Из этой зоны украинская техника и пехота выдвигались на рубежи атаки, говорится в сообщении.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил об отражении российскими войсками украинских атак на трёх направлениях в данном регионе.

По его словам, противник понёс существенные потери, были вскрыты маршруты его отхода, российскими войсками ему было нанесено повторное огневое поражение.