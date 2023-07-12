Балицкий сообщил о существенных потерях ВСУ во время боёв в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отражении российскими войсками украинских атак на трёх направлениях в регионе.

По его словам, противник начал артподготовку в четыре утра, группы пехоты выдвинулись в направлении населённых пунктов Лобковое, Степовое, Пятихатки.

«Силами батальона Судоплатова и 58-й армии противнику было нанесено огневое поражение», — сообщил Балицкий в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в ходе отступления противник понёс существенные потери, были вскрыты маршруты его отхода, российскими войсками ему было нанесено повторное огневое поражение.

Балицкий добавил, что вторая группа украинской армии, выдвинувшаяся с окраины Пятихаток, «получила жёсткий огневой отпор и была отброшена».

В сообщении также говорится об отходе с южных окраин Пятихаток третьей штурмовой группы ВСУ. На данный момент украинские военные укрылись в подвалах на окраине села, удары по ним продолжаются.

Ранее стало известно, что Евгений Балицкий посетил позиции добровольческого батальона имени П.А. Судоплатова. В своём Telegram-канале он отметил, что «боевой дух у ребят, как всегда, высокий».