Балицкий сообщил о существенных потерях ВСУ во время боёв в Запорожской области
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По его словам, противник начал артподготовку в четыре утра, группы пехоты выдвинулись в направлении населённых пунктов Лобковое, Степовое, Пятихатки.
«Силами батальона Судоплатова и 58-й армии противнику было нанесено огневое поражение», — сообщил Балицкий в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в ходе отступления противник понёс существенные потери, были вскрыты маршруты его отхода, российскими войсками ему было нанесено повторное огневое поражение.
Балицкий добавил, что вторая группа украинской армии, выдвинувшаяся с окраины Пятихаток, «получила жёсткий огневой отпор и была отброшена».
В сообщении также говорится об отходе с южных окраин Пятихаток третьей штурмовой группы ВСУ. На данный момент украинские военные укрылись в подвалах на окраине села, удары по ним продолжаются.
Ранее стало известно, что Евгений Балицкий посетил позиции добровольческого батальона имени П.А. Судоплатова. В своём Telegram-канале он отметил, что «боевой дух у ребят, как всегда, высокий».