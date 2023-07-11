Медведев: киевскую группировку придётся ликвидировать из-за её стремления в НАТО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине будет продолжена с прежними целями, одна из которых — «отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО». В противном случае эта группировка будет уничтожена, подчеркнул он.

«Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них — отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чём мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)», — написал он в Telegram.

Как заявил на саммите в Вильнюсе генсек альянса Йенс Столтенберг, если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве в НАТО потеряет актуальность.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от военного блока не держать Украину в подвешенном состоянии, когда речь идёт о присоединении страны к НАТО.