Медведев: киевскую группировку придётся ликвидировать из-за её стремления в НАТО
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«Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них — отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чём мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)», — написал он в Telegram.
Как заявил на саммите в Вильнюсе генсек альянса Йенс Столтенберг, если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве в НАТО потеряет актуальность.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от военного блока не держать Украину в подвешенном состоянии, когда речь идёт о присоединении страны к НАТО.