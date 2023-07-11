Newsweek: лишь ввод НАТО на Украину поможет ей сохранить контроль над Одессой и Харьковом

Только ввод войск НАТО на Украину поможет киевским властям сохранить контроль над Харьковом и Одессой, пишут обозреватели Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл в статье для Newsweek.

В материале авторы задались вопросом о вводе войск НАТО на Украину.

«Эскалация, безусловно, единственный способ вернуть Крым Украине. Только так, наверное, Украина удержится хотя бы за Харьков и Одессу. И вполне возможно, это наша собственная дорога к следующей мировой войне», — считают они.

Ранее подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что после уничтожения российскими войсками наступательных сил украинской армии Украина может потерять Харьков и Одессу.