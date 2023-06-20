Подполковник ВС США Дэвис: после уничтожения ВСУ Украина может потерять Харьков и Одессу

Подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что после уничтожения российскими войсками наступательных сил украинской армии Украина может потерять Харьков и Одессу.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, Киеву нечем будет остановить контрудар российской армии.

«В таком случае они могут буквально потерять Харьков или Одессу, а в самом наихудшем сценарии — потерять оба города», — заявил Дэвис.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.

По его словам, ВСУ пытаются наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя западные вооружения и элитные соединения, личный состав которых обучали специалисты НАТО.