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Шойгу: принимаются меры по защите личного состава ВС России от кассетных боеприпасов

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принимаются меры по защите личного состава и техники российской группировки войск в спецоперации от кассетных боеприпасов.
Шойгу: принимаются меры по защите личного состава ВС России от кассетных боеприпасов
  • РИА Новости

Министр отметил, что командованием Объединённой группировки войск в районе проведения СВО принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов.

По словам Шойгу, в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.

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