Шойгу: принимаются меры по защите личного состава ВС России от кассетных боеприпасов
- РИА Новости
Министр отметил, что командованием Объединённой группировки войск в районе проведения СВО принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов.
По словам Шойгу, в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.