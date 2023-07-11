Шойгу: принимаются меры по защите личного состава ВС России от кассетных боеприпасов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принимаются меры по защите личного состава и техники российской группировки войск в спецоперации от кассетных боеприпасов.

Министр отметил, что командованием Объединённой группировки войск в районе проведения СВО принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов.

По словам Шойгу, в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.