На Украине сообщили о задержании жителя Донбасса по обвинению в сотрудничестве с Россией

В СБУ сообщили о задержании жителя Донбасса по обвинению в якобы передаче России данных о перемещении ВСУ и попытке срыва контрнаступления под Артёмовском.

«СБУ задержала российского информатора, который хотел сорвать украинское контрнаступление под Бахмутом (Артёмовском. — RT)», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что мужчина якобы собирал данные о местах дислокации и перемещениях ВСУ в Краматорске, а также привлекаемой к наступлению бронетехнике.

По данным ведомства, подозреваемый проживает на подконтрольной Киеву части ДНР и передавал всю информацию представителю МГБ республики.

Ранее следователи УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя города Стаханова, собиравшего сведения о местах дислокации военной техники и солдат ВС России и передававшего эти сведения СБУ.