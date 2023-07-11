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На Украине сообщили о задержании жителя Донбасса по обвинению в сотрудничестве с Россией

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В СБУ сообщили о задержании жителя Донбасса по обвинению в якобы передаче России данных о перемещении ВСУ и попытке срыва контрнаступления под Артёмовском.
На Украине сообщили о задержании жителя Донбасса по обвинению в сотрудничестве с Россией
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«СБУ задержала российского информатора, который хотел сорвать украинское контрнаступление под Бахмутом (Артёмовском. — RT)», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что мужчина якобы собирал данные о местах дислокации и перемещениях ВСУ в Краматорске, а также привлекаемой к наступлению бронетехнике.

По данным ведомства, подозреваемый проживает на подконтрольной Киеву части ДНР и передавал всю информацию представителю МГБ республики.

Ранее следователи УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя города Стаханова, собиравшего сведения о местах дислокации военной техники и солдат ВС России и передававшего эти сведения СБУ.

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