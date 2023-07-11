ЦИК: Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана с 87,05% голосов
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«Принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиёева на должность президента Республики Узбекистан 87,05% голосов избирателей, принявших участие в выборах», — цитирует заявление ЦИК РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин по телефону поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на президентских выборах в Узбекистане.
Голосование в Узбекистане проходило 9 июля с 06:00 до 18:00 мск.