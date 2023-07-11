ЦИК: Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана с 87,05% голосов

В ЦИК Узбекистана заявили, что действующий президент Шавкат Мирзиёев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов.

«Принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиёева на должность президента Республики Узбекистан 87,05% голосов избирателей, принявших участие в выборах», — цитирует заявление ЦИК РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин по телефону поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на президентских выборах в Узбекистане.

Голосование в Узбекистане проходило 9 июля с 06:00 до 18:00 мск.