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ЦИК: Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана с 87,05% голосов

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В ЦИК Узбекистана заявили, что действующий президент Шавкат Мирзиёев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов.
ЦИК: Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана с 87,05% голосов
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«Принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиёева на должность президента Республики Узбекистан 87,05% голосов избирателей, принявших участие в выборах», — цитирует заявление ЦИК РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин по телефону поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на президентских выборах в Узбекистане.

Голосование в Узбекистане проходило 9 июля с 06:00 до 18:00 мск.

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