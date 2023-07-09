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В Узбекистане закрылись участки для голосования на выборах президента

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В пресс-службе ЦИК Узбекистана заявили, что в стране закрылись участки для голосования на выборах президента.
В Узбекистане закрылись участки для голосования на выборах президента
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости

Голосование в Узбекистане проходило с 06:00 мск до 18:00 мск.

«Участки закрыты. Голосование в Узбекистане закончено, члены комиссий ведут подсчёт голосов. Серьёзных нарушений на данный момент не зафиксировано», ─ сказал представитель ЦИК.

Ранее сообщалось, что явка на досрочных выборах президента Узбекистана к 10:00 мск составила 33,54%, выборы признаны состоявшимися.

Также в России начался подсчёт голосов на президентских выборах Узбекистана.

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