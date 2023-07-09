В Узбекистане закрылись участки для голосования на выборах президента
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Об этом сообщает РИА Новости
Голосование в Узбекистане проходило с 06:00 мск до 18:00 мск.
«Участки закрыты. Голосование в Узбекистане закончено, члены комиссий ведут подсчёт голосов. Серьёзных нарушений на данный момент не зафиксировано», ─ сказал представитель ЦИК.
Ранее сообщалось, что явка на досрочных выборах президента Узбекистана к 10:00 мск составила 33,54%, выборы признаны состоявшимися.
Также в России начался подсчёт голосов на президентских выборах Узбекистана.