В России начался подсчёт голосов на президентских выборах Узбекистана

Уже начался подсчёт голосов на досрочных президентских выборах Узбекистана в Японии, Южной Корее, а также в генконсульстве во Владивостоке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя председателя ЦИК республики Бахрома Кучкарова.

«В настоящий момент уже закрылись участки для голосования в диппредставительствах в Японии, Южной Корее, а также в России — в генконсульстве во Владивостоке. Начался подсчёт голосов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что более 10 млн человек, 52,16% избирателей, проголосовали на досрочных президентских выборах в Узбекистане к 11:00 мск.