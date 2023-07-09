Узнать больше

В России начался подсчёт голосов на президентских выборах Узбекистана

Короткая ссылка
Уже начался подсчёт голосов на досрочных президентских выборах Узбекистана в Японии, Южной Корее, а также в генконсульстве во Владивостоке.
В России начался подсчёт голосов на президентских выборах Узбекистана
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя председателя ЦИК республики Бахрома Кучкарова.

«В настоящий момент уже закрылись участки для голосования в диппредставительствах в Японии, Южной Корее, а также в России — в генконсульстве во Владивостоке. Начался подсчёт голосов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что более 10 млн человек, 52,16% избирателей, проголосовали на досрочных президентских выборах в Узбекистане к 11:00 мск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить