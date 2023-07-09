Более 52% избирателей проголосовали на выборах президента Узбекистана

Более 10 млн человек, 52,16% избирателей, проголосовали на досрочных президентских выборах в Узбекистане к 11:00 мск.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Бахрома Кучкарова.

«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 13:00 на избирательные участки пришло 10 052 289 избирателей, или 52,16% от общего списка», — сказал он.

Ранее стало известно, что выборы признаны состоявшимися, так как явка превысила необходимые 33,54% к 10:00 мск.

Также сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на досрочных выборах главы государства.