Узнать больше

Мирзиёев проголосовал на выборах президента Узбекистана

Короткая ссылка
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на досрочных выборах главы государства.
Мирзиёев проголосовал на выборах президента Узбекистана
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

«Президент Республики Узбекистан, кандидат в президенты от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июля вместе с членами семьи... проголосовал на выборах», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Уточняется, что он посетил избирательный участок в Ташкенте.

Ранее выборы президента Узбекистана были признаны состоявшимися.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить