Мирзиёев проголосовал на выборах президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на досрочных выборах главы государства.

Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

«Президент Республики Узбекистан, кандидат в президенты от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июля вместе с членами семьи... проголосовал на выборах», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Уточняется, что он посетил избирательный участок в Ташкенте.

Ранее выборы президента Узбекистана были признаны состоявшимися.