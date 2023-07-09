Мирзиёев проголосовал на выборах президента Узбекистана
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
«Президент Республики Узбекистан, кандидат в президенты от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июля вместе с членами семьи... проголосовал на выборах», — говорится в сообщении на сайте главы государства.
Уточняется, что он посетил избирательный участок в Ташкенте.
Ранее выборы президента Узбекистана были признаны состоявшимися.