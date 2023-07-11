Прокуратура выдвинула обвинение двум солдатам ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе

Военная прокуратура Объединённой группировки войск выдвинула обвинительное заключение в отношении двух украинских военных за убийство мирного жителя в Мариуполе.

«Прокуратура... утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении... старших матросов Евгения Вахненко и Владимира Пафицевича», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2022 года украинские военные задержали за нарушение комендантского часа безоружного мирного жителя и получили приказ ликвидировать его во избежание раскрытия украинских боевых позиций. На следующий день они его расстреляли.

«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу», — сообщили в военной прокуратуре.

Ранее прокуратура ДНР направила в суд дело военнослужащего ВСУ, который застрелил 16 мирных жителей Мариуполя и совершил покушение на убийство девяти человек.