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Прокуратура выдвинула обвинение двум солдатам ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе

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Военная прокуратура Объединённой группировки войск выдвинула обвинительное заключение в отношении двух украинских военных за убийство мирного жителя в Мариуполе.
Прокуратура выдвинула обвинение двум солдатам ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе
  • РИА Новости

«Прокуратура... утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении... старших матросов Евгения Вахненко и Владимира Пафицевича», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2022 года украинские военные задержали за нарушение комендантского часа безоружного мирного жителя и получили приказ ликвидировать его во избежание раскрытия украинских боевых позиций. На следующий день они его расстреляли.

«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу», — сообщили в военной прокуратуре. 

Ранее прокуратура ДНР направила в суд дело военнослужащего ВСУ, который застрелил 16 мирных жителей Мариуполя и совершил покушение на убийство девяти человек.

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