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Минобороны Белоруссии: региональная группировка войск готова защищать Союзное государство

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Министерство обороны Белоруссии заявило о готовности региональной группировки войск защищать Союзное государство.
Минобороны Белоруссии: региональная группировка войск готова защищать Союзное государство
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram белорусского оборонного ведомства.

«Несмотря на проведение плановых занятий в рамках боевой подготовки, при создании угроз военной безопасности Союзному государству подразделения РГВ всегда готовы к немедленному задействованию для обеспечения безопасности и защиты», — говорится в сообщении.

Представители советов безопасности России и Белоруссии ранее на консультациях в Минске обсудили, какие шаги можно предпринять для безопасности Союзного государства на фоне угроз, создаваемых НАТО.

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