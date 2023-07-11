Минобороны Белоруссии: региональная группировка войск готова защищать Союзное государство

Министерство обороны Белоруссии заявило о готовности региональной группировки войск защищать Союзное государство.

Об этом говорится в Telegram белорусского оборонного ведомства.

«Несмотря на проведение плановых занятий в рамках боевой подготовки, при создании угроз военной безопасности Союзному государству подразделения РГВ всегда готовы к немедленному задействованию для обеспечения безопасности и защиты», — говорится в сообщении.

Представители советов безопасности России и Белоруссии ранее на консультациях в Минске обсудили, какие шаги можно предпринять для безопасности Союзного государства на фоне угроз, создаваемых НАТО.