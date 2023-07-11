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ВС России уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении

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Российские военные уничтожили несколько групп украинской армии на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«На Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работино. По противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолётами армейской авиации», — цитирует РИА Новости Чехова.

По его словам, украинская армия несёт потери в живой силе и технике.

Он отметил, что разведгруппа ВСУ была уничтожена в районе Приютного, также группу украинских военных уничтожили в районе Новодаровки.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска изменили тактику боевых действий на Запорожской линии фронта.

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