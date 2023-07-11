ВС России уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении
«На Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работино. По противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолётами армейской авиации», — цитирует РИА Новости Чехова.
По его словам, украинская армия несёт потери в живой силе и технике.
Он отметил, что разведгруппа ВСУ была уничтожена в районе Приютного, также группу украинских военных уничтожили в районе Новодаровки.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска изменили тактику боевых действий на Запорожской линии фронта.