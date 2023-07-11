Танковый взвод российских войск отразил пять атак украинской армии и уничтожил несколько единиц западной техники на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«За короткий период подразделением лейтенанта Кыдрасова было отражено пять атак противника, уничтожено несколько боевых бронированных машин иностранного производства», — цитирует РИА Новости Чехова.

Он отметил, что Кыдрасов лично обнаружил и уничтожил около десяти украинских военных.

По его словам, боевые задачи по удержанию позиций были выполнены.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска изменили тактику боевых действий на Запорожской линии фронта.