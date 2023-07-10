МИД: ВС России в рамках СВО добьются устранения угроз безопасности с украинской территории
- РИА Новости
Об этом сообщили в МИД России.
В ведомстве выразили уверенность, что все виновные в данном преступлении будут привлечены к уголовной ответственности.
Также отмечается, что на эти и другие террористические вылазки Киева «будет дан ответ российскими Вооружёнными силами», которые в рамках СВО добьются устранения исходящих с территории Украины угроз безопасности России и российских граждан.
4 июля президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС заявил, что не сомневается в победе страны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны предельно жёстко отвечать на любые атаки киевского режима на ЗАЭС.