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МИД: ВС России в рамках СВО добьются устранения угроз безопасности с украинской территории

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Российские военные в рамках СВО добьются устранения исходящих с территории Украины угроз безопасности России.
МИД: ВС России в рамках СВО добьются устранения угроз безопасности с украинской территории
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МИД России.

В ведомстве выразили уверенность, что все виновные в данном преступлении будут привлечены к уголовной ответственности.

Также отмечается, что на эти и другие террористические вылазки Киева «будет дан ответ российскими Вооружёнными силами», которые в рамках СВО добьются устранения исходящих с территории Украины угроз безопасности России и российских граждан.

4 июля президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС заявил, что не сомневается в победе страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны предельно жёстко отвечать на любые атаки киевского режима на ЗАЭС.

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