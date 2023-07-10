Президент Казахстана обязал блогеров платить налоги и штрафы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, которые обяжут блогеров платить налоги и позволят штрафовать их за распространение недостоверной информации.

Как сообщает РИА Новости, для пользователей онлайн-платформ, размещающих ложную информацию, предусмотрена административная ответственность в размере от 20 месячных расчётных показателей (МРП); а для блогеров, занимающихся предпринимательской деятельностью, — от 40 МРП. Месячный расчётный показатель в этом году в Казахстане составляет 3450 тенге ($7,7).

Кроме того, собственники онлайн-платформ, согласно поправкам к закону, должны будут сотрудничать с госорганами в сфере борьбы с укрывательством от налогов и недостоверной информацией.

Для пользователей предусмотрены обязательства по маркировке рекламы на их страницах и ведению деятельности в соответствии с предпринимательским законодательством.

Ранее сенаторы предложили правительству рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую.