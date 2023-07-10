Военная хроника: ночной удар в Николаеве пришёлся на военный аэродром Кульбакино
- AP
- © George Ivanchenko
Как утверждается, прежде на этом объекте базировалась 299-я бригада тактической авиации ВСУ, оснащённая штурмовиками Су-25.
При этом украинская сторона заявляет о прилёте по объекту инфраструктуры.
«Однако на самом деле это не так. На нескольких картах пожаров (находятся в открытом доступе) хорошо видно, что попаданий было три и ни одно из них не связано с объектами транспортной или энергетической инфраструктуры», — сказано в сообщении.
В ночь на 10 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве.
После этого глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что в городе в результате удара повреждён объект инфраструктуры.