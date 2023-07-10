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Военная хроника: ночной удар в Николаеве пришёлся на военный аэродром Кульбакино

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Все попадания во время ночного удара в Николаевской области пришлись по району военного аэродрома Кульбакино, с которого ВСУ часто запускают беспилотники, иногда там появляется и украинская авиация, сообщает Военная хроника.
Военная хроника: ночной удар в Николаеве пришёлся на военный аэродром Кульбакино
  • AP
  • © George Ivanchenko

Как утверждается, прежде на этом объекте базировалась 299-я бригада тактической авиации ВСУ, оснащённая штурмовиками Су-25.

При этом украинская сторона заявляет о прилёте по объекту инфраструктуры.

«Однако на самом деле это не так. На нескольких картах пожаров (находятся в открытом доступе) хорошо видно, что попаданий было три и ни одно из них не связано с объектами транспортной или энергетической инфраструктуры», — сказано в сообщении.

В ночь на 10 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве.

После этого глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что в городе в результате удара повреждён объект инфраструктуры.

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