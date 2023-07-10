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В Николаеве заявили о повреждении объекта инфраструктуры в результате ночного удара

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В украинском Николаеве в результате удара повреждён объект инфраструктуры, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
В Николаеве заявили о повреждении объекта инфраструктуры в результате ночного удара
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

По его словам, удар был нанесён ночью.

«Удар наносился ракетой «Искандер-М», — приводит его слова «СТРАНА.ua».

Какой именно объект получил повреждение, не уточняется.

В ночь на 10 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве.

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