В Николаеве заявили о повреждении объекта инфраструктуры в результате ночного удара
В украинском Николаеве в результате удара повреждён объект инфраструктуры, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
- AP
- © Kostiantyn Liberov
По его словам, удар был нанесён ночью.
«Удар наносился ракетой «Искандер-М», — приводит его слова «СТРАНА.ua».
Какой именно объект получил повреждение, не уточняется.
В ночь на 10 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве.
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