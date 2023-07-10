ЦИК: Мирзиёев побеждает на выборах в Узбекистане c 87,05% голосов
- РИА Новости
Об этом сообщил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев. Его слова приводит РИА Новости.
«За кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиёева отдали свои голоса 87,05% от общего числа проголосовавших избирателей», — заявил Низамходжаев.
Второе место предварительно занимает кандидат от социал-демократической партии «Адолат» Робахон Махмудова, третье — лидер Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов (4,02% голосов). Четвёртое место, по предварительным данным, занимает председатель Экологической партии Абдушукур Хамзаев с 3,74%.
Голосование в Узбекистане проходило 9 июля с 06:00 мск до 18:00 мск.