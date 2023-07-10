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ЦИК: Мирзиёев побеждает на выборах в Узбекистане c 87,05% голосов

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Согласно предварительным данным ЦИК Узбекистана, Шавкат Мирзиёев набирает 87,05% голосов и побеждает на президентских выборах в стране.
ЦИК: Мирзиёев побеждает на выборах в Узбекистане c 87,05% голосов
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев. Его слова приводит РИА Новости. 

«За кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиёева отдали свои голоса 87,05% от общего числа проголосовавших избирателей», — заявил Низамходжаев. 

Второе место предварительно занимает кандидат от социал-демократической партии «Адолат» Робахон Махмудова, третье — лидер Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов (4,02% голосов). Четвёртое место, по предварительным данным, занимает председатель Экологической партии Абдушукур Хамзаев с 3,74%.

Голосование в Узбекистане проходило 9 июля с 06:00 мск до 18:00 мск.

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