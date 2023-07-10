Украинские войска за сутки выпустили 89 снарядов по ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 15 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 89 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы трёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватой и Донецке.

Сведения о жертвах среди гражданских лиц, а также повреждениях гражданской инфраструктуры не поступали.

Ранее по Киевскому району Донецка ВСУ выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня.

Сообщается, что в Белгородской области за сутки было зафиксировано более 40 прилётов со стороны ВСУ.