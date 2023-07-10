Узнать больше

Украинские войска за сутки выпустили 89 снарядов по ДНР

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 15 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 89 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы трёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватой и Донецке.

Сведения о жертвах среди гражданских лиц, а также повреждениях гражданской инфраструктуры не поступали.

Ранее по Киевскому району Донецка ВСУ выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня.

Сообщается, что в Белгородской области за сутки было зафиксировано более 40 прилётов со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить