Украинские войска за сутки выпустили 89 снарядов по ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы трёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Ясиноватой и Донецке.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц, а также повреждениях гражданской инфраструктуры не поступали.
Ранее по Киевскому району Донецка ВСУ выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня.
Сообщается, что в Белгородской области за сутки было зафиксировано более 40 прилётов со стороны ВСУ.