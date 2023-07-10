Узнать больше

ЦИК России: на выборах президента Узбекистана нарушений не было

Короткая ссылка
Член ЦИК России Людмила Маркина заявила, что нарушений во время голосования на выборах президента Республики Узбекистан не было замечено.
ЦИК России: на выборах президента Узбекистана нарушений не было
  • РИА Новости

«Нарушений нами зафиксировано не было. Это стало возможно благодаря тому, что участковые избирательные комиссии могут в реальном времени видеть проголосовал ли избиратель или нет», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что была проведена серьёзная работа с избирателями, у них не возникало вопросов по процедуре голосования, поэтому на участках не было столпотворений при высокой явке.

«Большую помощь избирателям оказало приложение, разработанное ЦИК, в котором каждый избиратель мог ознакомиться с нормативной информацией и найти свой избирательный участок», — рассказала член Центризбиркома России.

Ранее сообщалось, что явка на досрочных выборах президента Узбекистана к 10:00 мск составила 33,54%, выборы признаны состоявшимися.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить