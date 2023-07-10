ЦИК России: на выборах президента Узбекистана нарушений не было

Член ЦИК России Людмила Маркина заявила, что нарушений во время голосования на выборах президента Республики Узбекистан не было замечено.

«Нарушений нами зафиксировано не было. Это стало возможно благодаря тому, что участковые избирательные комиссии могут в реальном времени видеть проголосовал ли избиратель или нет», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что была проведена серьёзная работа с избирателями, у них не возникало вопросов по процедуре голосования, поэтому на участках не было столпотворений при высокой явке.

«Большую помощь избирателям оказало приложение, разработанное ЦИК, в котором каждый избиратель мог ознакомиться с нормативной информацией и найти свой избирательный участок», — рассказала член Центризбиркома России.

Ранее сообщалось, что явка на досрочных выборах президента Узбекистана к 10:00 мск составила 33,54%, выборы признаны состоявшимися.