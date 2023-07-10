ЦИК России: на выборах президента Узбекистана нарушений не было
- РИА Новости
«Нарушений нами зафиксировано не было. Это стало возможно благодаря тому, что участковые избирательные комиссии могут в реальном времени видеть проголосовал ли избиратель или нет», — цитирует её РИА Новости.
Она также добавила, что была проведена серьёзная работа с избирателями, у них не возникало вопросов по процедуре голосования, поэтому на участках не было столпотворений при высокой явке.
«Большую помощь избирателям оказало приложение, разработанное ЦИК, в котором каждый избиратель мог ознакомиться с нормативной информацией и найти свой избирательный участок», — рассказала член Центризбиркома России.
Ранее сообщалось, что явка на досрочных выборах президента Узбекистана к 10:00 мск составила 33,54%, выборы признаны состоявшимися.