Мэр Шевченко: количество пострадавших из-за обстрелов ВСУ Ясиноватой увеличилось до семи

Количество пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских военных Ясиноватой в ДНР увеличилось до семи.

Об этом сообщил глава администрации населённого пункта Дмитрий Шевченко.

«В результате вчерашнего обстрела Ясиноватой выявили ещё двух человек, которые получили ранения. Женщина 1979 года рождения и мужчина 1991 года рождения», — написал он в Telegram.

По словам Шевченко, ранения лёгкие.

Всего за текущую неделю семь раненых и один погибший, добавил он.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую.