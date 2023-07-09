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Мэр Шевченко: количество пострадавших из-за обстрелов ВСУ Ясиноватой увеличилось до семи

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Количество пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских военных Ясиноватой в ДНР увеличилось до семи.
Мэр Шевченко: количество пострадавших из-за обстрелов ВСУ Ясиноватой увеличилось до семи
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава администрации населённого пункта Дмитрий Шевченко.

«В результате вчерашнего обстрела Ясиноватой выявили ещё двух человек, которые получили ранения. Женщина 1979 года рождения и мужчина 1991 года рождения», — написал он в Telegram.

По словам Шевченко, ранения лёгкие.

Всего за текущую неделю семь раненых и один погибший, добавил он.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую.

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