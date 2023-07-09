ВСУ обстреляли Ясиноватую

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую.

РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:30 — н. п. Ласточкино — н. п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram. Ранее ВСУ выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО.