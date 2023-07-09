Госполиция Латвии начала рассылать уведомления о штрафах за поздравления с Днём Победы

Жители Латвии начали получать уведомления о штрафах за поздравления с Днём Победы в соцсетях.

Об этом пишет Delfi.

«Судя по множеству публикаций в Facebook*, рассылка писем имеет массовый характер: скорее всего, их получили как минимум десятки жителей Латвии», — передаёт сообщение РИА Новости.

В материале приводится несколько комментариев пользователей, которые получили такие уведомления. По их словам, полиция ссылается на данные мониторинга социальных сетей, проведённого Службой государственной безопасности Латвии.

30 мая посольство России в Латвии назвало снос памятника русскому писателю Александру Пушкину в Риге вероломным шагом, осуществлённым под покровом ночи во избежание резонанса.

Российское диппредставительство считает такие действия «трусливой выходкой местных русофобов».

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.