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Госполиция Латвии начала рассылать уведомления о штрафах за поздравления с Днём Победы

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Жители Латвии начали получать уведомления о штрафах за поздравления с Днём Победы в соцсетях.
Госполиция Латвии начала рассылать уведомления о штрафах за поздравления с Днём Победы
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Delfi.

«Судя по множеству публикаций в Facebook*, рассылка писем имеет массовый характер: скорее всего, их получили как минимум десятки жителей Латвии», — передаёт сообщение РИА Новости.

В материале приводится несколько комментариев пользователей, которые получили такие уведомления. По их словам, полиция ссылается на данные мониторинга социальных сетей, проведённого Службой государственной безопасности Латвии.

30 мая посольство России в Латвии назвало снос памятника русскому писателю Александру Пушкину в Риге вероломным шагом, осуществлённым под покровом ночи во избежание резонанса.

Российское диппредставительство считает такие действия «трусливой выходкой местных русофобов».

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