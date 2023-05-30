Посольство России назвало снос памятника Пушкину в Риге вероломным шагом под покровом ночи
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«Этот вероломный шаг, как здесь водится, был осуществлён тайком, под покровом ночи, дабы избежать ненужного резонанса», — заявило посольство в своём Telegram-канале.
Российское диппредставительство считает такие действия «трусливой выходкой местных русофобов».
В посольстве добавили, что это было сделано из страха перед консолидацией жителей Латвии на почве общих культурных ценностей.
Ранее в Риге в центральном парке Кронвалда снесли памятник Пушкину.