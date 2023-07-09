МО: ВСУ пытались наступать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки продолжили попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение прошедших суток Вооружённые силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за сутки на Херсонском направлении соединения группировки «Днепр» уничтожили гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и танк Т-64 ВСУ.