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МО: ВСУ пытались наступать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях

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Вооружённые силы Украины за минувшие сутки продолжили попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.
МО: ВСУ пытались наступать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение прошедших суток Вооружённые силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за сутки на Херсонском направлении соединения группировки «Днепр» уничтожили гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и танк Т-64 ВСУ.

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