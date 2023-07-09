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За сутки на Херсонском направлении уничтожили гаубицу М777 и танк Т-64 ВСУ

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За сутки на Херсонском направлении соединения группировки «Днепр» уничтожили гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и танк Т-64 Вооружённых сил Украины (ВСУ).
За сутки на Херсонском направлении уничтожили гаубицу М777 и танк Т-64 ВСУ
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областного представителя экстренных служб.

«На Херсонском направлении уничтожены: два 120-мм миномётных расчёта и боекомплект к ним, САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом, один танк Т-64 с экипажем», — уточнил он.

Также утверждается, что в островной зоне уничтожена реактивная система залпового огня «Град», а в районе Велетенского ликвидирован временный пункт дислокации ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные уничтожили на Сватовском направлении танк, бронемашину и два пикапа.

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